Эксперт по этикету рассказала, кого поздравлять с 23 февраля

С 23 февраля обязательно нужно поздравлять военнослужащих, в том числе женщин, рассказала эксперт по этикету Анастасия Перевалова. Остальных мужчин тоже можно поздравить, если есть традиция или желание порадовать. В школах и детских садах мальчиков поздравляют, и это вполне уместно.

В свою очередь, трендвотчер Регина Ахметова отметила, что мужчины устали от шаблонных подарков. Носки, пена для бритья и наборы разочаровывают, так как их мужчина может купить себе сам. В приоритете подарки, связанные с эмоциями и интересами человека. Приятным презентом может стать сертификат на массаж, поездка или мастер-класс.

