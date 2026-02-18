Снегопад со штормовым ветром придет в столицу 19 февраля

Морозы не задержатся в Москве надолго. Уже 19 февраля в городе ожидаются сильные метели со штормовым ветром и очень сильный снегопад. На дорогах возможны снежные заносы.

Интенсивные осадки принесет в столичный регион активный циклон. Он будет пересекать Центральную Россию с юга на север. Экстренные службы города готовы к ухудшению погоды. Необходимые действия при снегопадах отработаны этой зимой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.