20 февраля, 00:00

Общество

В университете Губкина отметили 90-летие Службы горючего Вооруженных Сил

В университете Губкина отметили 90-летие Службы горючего Вооруженных Сил

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина отметили 90-летие Службы горючего Вооруженных Сил. В честь юбилея и в преддверии Дня защитника Отечества прошло торжественное построение студентов университетского учебного центра, после чего состоялся праздничный концерт.

Ректор университета Губкина, профессор, академик РАО Виктор Мартынов отметил, что востребованность службы горючего растет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

