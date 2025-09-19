Обязательную маркировку спортивного питания введут в России с 1 октября. Эта мера позволит обеспечить безопасность спортпита и гарантировать его подлинность.

Также предполагается, что это поможет вывести из оборота нелегальную и контрафактную продукцию, в составе которой могут находиться незаявленные на упаковке вещества. Остатки спортивного питания, которое успели выпустить до 1 октября разрешат распродать до 1 февраля следующего года.

