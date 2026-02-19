Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 18:45

Общество

Праздник для участников СВО и Героев России прошел в Театре Моссовета

Праздник для участников СВО и Героев России прошел в Театре Моссовета

Промышленный альпинист работал в разгар метели на Цветном бульваре

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как решать проблемы с управляющей компанией

Температура воздуха в Москве вернется в климатическое русло 20 февраля

Масштабная акция "Подари папе открытку" стартовала в столице

Сугробы в столице к вечеру 19 февраля могут вырасти до 90 см

"Вопрос спорный": могут ли подарки быть плохими

Сугробы в рекордные 72 сантиметра были зафиксированы в Москве в 1994 году

"Специальный репортаж": протеин

Отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве

В Театре Моссовета в честь Дня защитника Отечества прошел праздник для участников специальной военной операции, Героев России, Советского Союза и членов их семей. Для гостей организовали выставку стрелкового вооружения и тематическую фотозону. Торжественная часть началась с церемонии награждения.

Заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов отметил, что в зале собрались четыре поколения: кадеты, юнармейцы, участники СВО, воины-интернационалисты и ветераны Великой Отечественной войны. По его словам, важно, чтобы поколения встретились и молодежь узнала боевой опыт ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАлексей Лазаренко

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика