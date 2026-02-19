Праздник для участников СВО и Героев России прошел в Театре Моссовета

В Театре Моссовета в честь Дня защитника Отечества прошел праздник для участников специальной военной операции, Героев России, Советского Союза и членов их семей. Для гостей организовали выставку стрелкового вооружения и тематическую фотозону. Торжественная часть началась с церемонии награждения.

Заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов отметил, что в зале собрались четыре поколения: кадеты, юнармейцы, участники СВО, воины-интернационалисты и ветераны Великой Отечественной войны. По его словам, важно, чтобы поколения встретились и молодежь узнала боевой опыт ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.