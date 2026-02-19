Участники СВО и их семьи теперь могут получать соцпомощь в центрах "Мои документы"

Участники специальной военной операции и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах "Мои документы". Там оказывают более 150 услуг и различных мер помощи в зависимости от жизненной ситуации. Полный спектр всех сервисов как для бойцов, так и для их родственников по-прежнему доступен в Едином центре поддержки.

Как сообщила руководитель центра госуслуг района Савеловский Анна Корнилова, в центре можно сразу подать необходимое заявление. Документы будут направлены в соответствующие органы исполнительной власти. Сотрудники также проинформируют о мерах социальной поддержки и примут запросы на оказание необходимых услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.