19 февраля, 11:45

Общество

Участники СВО и их семьи теперь могут получать соцпомощь в центрах "Мои документы"

Высота сугробов достигла 50 сантиметров на ВДНХ

"Новости дня": Госдума приняла закон, упрощающий поиск граждан через МВД

"Атмосфера": пасмурная погода и снегопад ожидаются в Москве 19 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 739 мм ртутного столба 19 февраля

Циклон "Валли" принес обильный снегопад в столицу

Снегопад закончится в Москве утром 20 февраля

Картины оренбургской художницы на ковре стали покупать в Москве и Дубае

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 87% 19 февраля

Совфед разработал новые требования для борьбы с игроманией в России

Участники специальной военной операции и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах "Мои документы". Там оказывают более 150 услуг и различных мер помощи в зависимости от жизненной ситуации. Полный спектр всех сервисов как для бойцов, так и для их родственников по-прежнему доступен в Едином центре поддержки.

Как сообщила руководитель центра госуслуг района Савеловский Анна Корнилова, в центре можно сразу подать необходимое заявление. Документы будут направлены в соответствующие органы исполнительной власти. Сотрудники также проинформируют о мерах социальной поддержки и примут запросы на оказание необходимых услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

