Врач предупредил о рисках для здоровья во время крещенских купаний

Москвичи отмечают Крещение традиционным окунанием в прорубь. Врач Андрей Тяжельников предупредил, что заболеть после купания может даже подготовленный человек. Он призвал отказаться от окунания в прорубь при симптомах простуды или обострении хронических заболеваний.

На всех официальных местах купаний в Москве дежурят сотрудники МЧС, МВД и скорой медицинской помощи. По прогнозу синоптиков, днем 19 января в городе сохранится облачная погода с небольшим снегом, температура постепенно повысится.

