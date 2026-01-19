Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 11:15

Общество

Врач предупредил о рисках для здоровья во время крещенских купаний

Врач предупредил о рисках для здоровья во время крещенских купаний

Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Москве

"Атмосфера": минус 7 градусов ожидается в Москве вечером 19 января

"Новости дня": некоторые крещенские купели могут закрыться раньше в Москве 19 января

Финансовая грамотность стала набирать популярность в России

"Новости дня": крещенские купели будут работать в Москве до 19 января

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 19 января

"Утро": пасмурная погода ожидается в Москве 19 января

Мир может столкнуться с угрозой новой пандемии в 2026 году

Зимняя усталость может указать на нехватку витамина D и серьезные заболевания

Москвичи отмечают Крещение традиционным окунанием в прорубь. Врач Андрей Тяжельников предупредил, что заболеть после купания может даже подготовленный человек. Он призвал отказаться от окунания в прорубь при симптомах простуды или обострении хронических заболеваний.

На всех официальных местах купаний в Москве дежурят сотрудники МЧС, МВД и скорой медицинской помощи. По прогнозу синоптиков, днем 19 января в городе сохранится облачная погода с небольшим снегом, температура постепенно повысится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорелигияпогодагородвидеоИван ЕвдокимовАлександра Бахтина

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика