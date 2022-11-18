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13:45

Общество

Россиянам рассказали о приобретении жилья при нулевой ставке по ипотеке

Россиянам рассказали о приобретении жилья при нулевой ставке по ипотеке

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Нулевая ставка по ипотеке, по словам экспертов, не самое выгодное условие. По данным ЦБ РФ, если застройщик предлагает бесплатный кредит, то он, как правило, завышает стоимость самой квартиры.

В подобных случаях стоимость может увеличиться весьма существенно – на 20–30%. Таким образом переплата на данных условиях оказывается для покупателей даже больше, чем при снижении процентной ставки по ипотечному кредиту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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