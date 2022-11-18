13:45Общество
Россиянам рассказали о приобретении жилья при нулевой ставке по ипотеке
Нулевая ставка по ипотеке, по словам экспертов, не самое выгодное условие. По данным ЦБ РФ, если застройщик предлагает бесплатный кредит, то он, как правило, завышает стоимость самой квартиры.
В подобных случаях стоимость может увеличиться весьма существенно – на 20–30%. Таким образом переплата на данных условиях оказывается для покупателей даже больше, чем при снижении процентной ставки по ипотечному кредиту.
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