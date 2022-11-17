Москва онлайн покажет, как Российский Красный Крест помогает семьям мобилизованных

Фото: vk.com/redcross_ru

18 ноября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят, как сотрудники Российского Красного Креста оказывают психологическую поддержку семьям мобилизованных, мигрантам, а также всем, кому нужна помощь.

Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с координатором направления психосоциальной поддержки Российского Красного Креста Татьяной Колесник. Татьяна проведет экскурсию по помещениям, расскажет, кто и в каких случаях обращается за помощью, какие специалисты работают в организации и чем именно они помогают.

В ходе прямого эфира вы также услышите полезные советы, как сохранить психическое здоровье и душевное равновесие в нынешней стрессовой обстановке.

Психосоциальная поддержка – одно из активно развивающихся направлений деятельности Российского Красного Креста. Это направление возникло в 2004 году в связи с трагедией в Беслане. Сейчас программа помощи осуществляется в нескольких регионах, список которых постоянно пополняется.

Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!