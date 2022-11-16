Мобилизованные смогут сообщить о задержке выплат через госуслуги

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Граждане, которых призвали в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы могут сообщить о задержке положенных выплат на госуслугах. Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры России.

"Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через госуслуги. Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней", – говорится в сообщении.

Там добавили, что ведомство будет принимать заявки по вопросам как федеральных, так и региональных выплат. Направить сообщения смогут не только мобилизованные и добровольцы, но и военнослужащие по контракту и демобилизованные. Кроме того, оставить заявку могут и родственники военнослужащих.

Чтобы отправить соответствующее обращение, следует зайти на портал через свою учетную запись, проверить данные, указать регион, где конкретно солдата мобилизовали. В заявлении нужно только описать возникшую проблему.

Ранее сообщалось, что семьи мобилизованных могут подать заявление на единовременную социальную помощь не только в Центре поддержки семей мобилизованных, но и во флагманских офисах "Мои документы".

Такие учреждения работают ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

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