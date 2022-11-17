В Москве высота снежного покрова достигла декабрьских показателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В некоторых районах Москвы высота снежного покрова достигла 11 сантиметров, что характерно для первой трети декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 сантиметров, на Балчуге – до 11 сантиметров, в Тушине – до 7 сантиметров, что на три недели опережает климатический график (это норма первой декады декабря)", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом, по словам синоптика, в ближайшие дни в Москве также ожидаются снегопады.

15 ноября в Москве наступила метеорологическая зима, с вечера среды, 16 ноября, город накрыл снег. Утром 17 ноября снегопады в столице продолжились, из-за чего на дорогах образовались заторы.

Столичных коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности. К уборке города было привлечено максимальное количество техники. Кроме того, специалисты провели противогололедную обработку дорог и тротуаров.

Столичные коммунальщики перешли в режим повышенной готовности из-за снега

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