Своеобразную акцию протеста устроил водитель маршрутки в Балакове под Саратовом. Устав ждать оплаты за проезд, он просто вышел из маршрутки и лег на скамейку. Видео сняли пассажиры и выложили в Сеть.

Отдыхал шофер около 10 минут, после чего все-таки собрал деньги и продолжил путь. Поступок водителя не остался незамеченным. Глава города уже прокомментировал случившееся и пообещал разобраться в ситуации.

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