В Сургуте полиция выясняет, избивал ли водитель автобуса мальчика за брошенный снежок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция в Сургуте организовала проверку после сообщений СМИ о том, что водитель автобуса избил ребенка, который бросил снежок в салон транспортного средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным местных СМИ, мужчина ударил мальчика по лицу, после чего затолкнул в салон автобуса. Отмечалось, что у ребенка было окровавлено лицо, пассажиры оказали ему первую помощь. В полиции пояснили, что инцидент произошел в четверг, 10 ноября, на Пролетарском проспекте.

"Предварительно известно, что группа подростков бросала снежки, водителю автобуса это не понравилось, он решил разобраться с детьми. В результате мальчик 2009 года рождения получил травму лица. Полиция проводит проверку", – заявили в управлении.

Там отметили, что решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься в зависимости от тяжести травмы ребенка.

"Неизвестно, бросали ли дети снежки в автобус. Мальчик говорит, что кинул всего один", – уточнили в полиции.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству столичного главка СК доложить об обстоятельствах обнаружения малолетнего мальчика без сопровождения взрослых на Ленинском проспекте в Москве. В ведомстве отметили, что мальчик лет 8–9 привлек внимание прохожих, поскольку находился на улице один и выглядел напуганным.

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