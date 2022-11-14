Турция отвергает соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле – МВД

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Власти Турции не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в центре Стамбула, произошедшим 13 ноября, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Мы получили адресованное нам послание, но мы не принимаем и отвергаем соболезнование посольства США. Мы не настроены враждебно против кого-то", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на теракт, назвав ее неискренней. Он не стал уточнять, что конкретно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона на случившееся. Говоря о "неискренности так называемых союзников", руководитель турецкого ведомства указал на то, что некоторые из них "укрывают террористов у себя", другие же – на "оккупированных ими территориях".

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США решительно осуждают "акт насилия", который произошел в Стамбуле, а также "шлют глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек. Еще 81 человек получил ранения, среди них трое россиян.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. По данному делу задержаны 46 человек. Эксперт по вопросам безопасности Джошкун Башбуг заявил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.



Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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