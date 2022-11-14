В Турции сочли неискренней реакцию США на взрыв в Стамбуле

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на теракт в центре Стамбула, назвав ее неискренней.

"Думаю, необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко", – приводит его слова агентство Anadolu.

Сойлу не стал уточнять, что конкретно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона на случившееся. Говоря о "неискренности так называемых союзников", руководитель турецкого ведомства указал на то, что некоторые из них "укрывают террористов у себя", другие же – на "оккупированных ими территориях". Глава МВД добавил, что союзники в целом позволяют террористам существовать, официально направляя деньги "из своих сенатов".

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты решительно осуждают "акт насилия", который произошел в Стамбуле, а также "шлют глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых".

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек. Еще 81 человек получил ранения.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. Возбуждено уголовное дело. 14 ноября МВД республики сообщило, что был задержан человек, который, вероятно, оставил бомбу на улице Истикляль.



Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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