Человек-паук появился в московском метро

Неизвестный в костюме Человека-паука устроил представление перед москвичами на станции метро "Шоссе Энтузиастов" в Москве.

Костюмированный персонаж станцевал прямо в вагоне поезда метрополитена, где его и сняли на видео.

В июне 2021 года мужчина в костюме Человека-паука посетил аудиенцию папы Римского во дворе Сан-Дамазо в Ватикане. 28-летний Маттиа Виллардита занимается благотворительной деятельностью.

В апреле 2022 года стало известно, что предстоящий мультфильм "Человек-паук: Через вселенные 2" перенесли на 2 июня 2023 года. Изначально премьеру планировали на 7 октября 2022 года.