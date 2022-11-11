Гендиректор "Астрахани 24" после поедания рыбы сравнила себя с "пьющими калмыками"

Фото: vk.com/id7805635

Генеральный директор телеканала "Астрахань 24" Ангелина Радченко после поедания рыбы сравнила себя с "пьющими калмыками". Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Позже пост опубликовал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В публикации Радченко пошутила, что поела рыбы и стала похожа на уроженку Яшкульского сельского муниципального образования Калмыкии. Хинштейн же заявил, что журналистка продемонстрировала расизм и ксенофобию.

"Это недопустимо в принципе, а уж для главы правительственной телекомпании вообще, за гранью добра и зла. <...> Считаю, что после таких заявлений Радченко не имеет права оставаться руководителем государственной телекомпании", – указал парламентарий.

В свою очередь, глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что Радченко была уволена с поста гендиректора телеканала "Астрахань 24". Данную информацию подтвердил первый замминистра госуправления, информационных технологий и связи региона Роман Ядыкин.

"Ангелина Радченко уже принесла свои извинения в личном аккаунте в социальной сети VK, также сообщаем, что Ангелина Радченко уволена с поста генерального директора телеканала", – указал он.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель извинился за сравнение окружающего Европу мира с джунглями. Заявление о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – это "джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм, он сделал в ходе выступления на открытии Европейской дипломатической академии.

Глава дипломатии ЕС пояснил, что подразумевал под джунглями рост политики силы в мире.



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