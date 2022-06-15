Задержан оскорбивший темнокожую девушку в автобусе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который оскорблял темнокожую девушку в автобусе, говорится в телеграм-канале "МВД Медиа".

"Сотрудники полиции Фрунзенского района установили и задержали дебошира. Им оказался 33-летний житель Петроградского района. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", – сообщили в главке

Накануне в соцсетях появилось видео, сделанное самой девушкой, на котором к ней пристает мужчина и называет ее обезьяной. После поездки в автобусе девушка обратилась с заявлением в полицию.

Девушка рассказала, что сталкивается с таким поведением с рождения, однако сейчас расистских высказываний стало меньше. Она пояснила, что ее семья бежала из Руанды, когда ей был год.

