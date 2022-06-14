Пассажир автобуса назвал обезьяной темнокожую модель в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажир автобуса № 116 в Петербурге назвал 28-летнюю модель Стеллу Казияку обезьяной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Девушка рассказала, что сталкивается с таким поведением с рождения, однако сейчас расистских высказываний стало меньше. Она пояснила, что ее семья бежала из Руанды, когда ей был год.



Казияка поведала, что она не оскорбляла мужчину, но тот все равно решил осудить ее внешность.

"Кричал: "Обезьяна, давай я тебя сфоткаю и жене отправлю". Я молчала. Я не люблю конфликты, поэтому поначалу ничего ему не отвечала. Тем более такой бугай здоровый", – отметила девушка.

Она рассказала, что позже решила перейти в другой конец автобуса, ближе к водителю. Однако после этого мужчина подошел и начать фотографировать девушку.

Казияка же в ответ достала телефон, надеясь пристыдить мужчину. В ответ пассажир автобуса подсел к девушке, продолжая оскорблять.

"Спасибо парню, который сидел рядом и заступился. Только после этого мужчина дал мне пройти, я ушла в другой конец автобуса. В итоге он опять вернулся ко мне, сел напротив и всю дорогу продолжал кричать: "Чунга-чанга! Обезьяна! Кто человек? Ты человек, типа?" А люди, сидевшие рядом, никак не реагировали, каждый сидел сам по себе", – рассказала модель.

По данным издания, мужчине, который оскорблял девушку, 33 года. Согласно фотографиям в соцсетях, отмечают СМИ, он был судим.

В настоящее время Казияка думает о том, чтобы написать заявление в полицию.

Ранее главный тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков назвал обезьяной кубинскую волейболистку клуба "Уралочка-НТМК". Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками. "Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.

