Судья рассказал о последствиях расистского скандала на матче ПСЖ – "Истанбул"

Международный скандал разразился во время матча футбольной Лиги чемпионов между французским клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир". Все потому, что резервного судью из Румынии заподозрили в оскорблении на расовой почве. Разбираемся в подробностях произошедшего, а также выясняем, что может грозить арбитру встречи.



Фото: AP Photo/Francois Mori

"Я не расист"

Встречу ПСЖ – "Истанбул" в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов можно было назвать вполне рядовой. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф, парижанам требовалось обыграть занимающий последнюю строчку в группе H турецкий клуб. Но на 14-й минуте игры все разговоры о турнирных раскладах ушли на второй план.

Ассистент главного тренера "Истанбула" уроженец Камеруна Пьер Вебо поспорил о каком-то игровом эпизоде с резервным судьей матча Себастьяном Кольцеску. Когда главный арбитр Овидиу Хацеган (вся бригада была из Румынии) подошел, чтобы узнать, кому нужно показать красную карточку, резервный якобы произнес: "Этот черный парень".

Вебо несколько раз выкрикнул: "Почему ты назвал меня negro?" Все реакции действующих лиц было прекрасно слышно в трансляции, так как команды играли при пустых трибунах из-за введенных во Франции антиковидных мер. За Вебо вступился нападающий "Истанбула" сенегалец Демба Ба.





Демба Ба нападающий "Истанбула" Когда ты говорил о белых, ты не произносил "этот белый парень". А когда говоришь о темнокожих, то произносишь "этот черный парень"?

Главный тренер "Истанбула" Окан Бурук постоянно кричал: "Ты расист?" После долгих разбирательств, к которым затем подключились и футболисты ПСЖ, наставник турецкого клуба увел свою команду с поля. Позже вслед за ними газон покинули и игроки французского клуба.

"Четвертый судья сказал "negro" у всех на глазах! Мы вернемся на поле, если УЕФА отстранит четвертого судью. Если нет, мы не выйдем на поле", – заявил президент "Истанбула" Гексель Гюмюшдаг.

По некоторым данным, УЕФА предложила заменить Кольцеску одним из видеоассистентов судьи, а румын бы занял его место на системе видеоповторов ВАР. Однако "Истанбул" якобы потребовал полностью удалить арбитра. Но сделать это было нельзя, так как на видеоповторах должны находиться два судьи, а при отстранении Кольцеску остался бы только один.

Позже появилась информация, что Демба Ба и защитник парижан Маркиньос согласились на уход Кольцеску на ВАР, а они должны были выйти за руки на поле в знак против расизма. Но с этим якобы не согласились другие футболисты "Истанбула". В итоге 8 декабря команды на поле так и не вышли.





Себастьян Кольцеску резервный судья матча ПСЖ – "Истанбул" во время игры "Negru" по-румынски означает "черный". Я не расист.

На ситуацию в Париже отреагировал даже президент Турции Реджеп Эрдоган. В своем твиттере он подчеркнул, что решительно осуждает расистские высказывания в отношении Вебо.

"Считаю, УЕФА необходимо принять конкретные шаги. Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. Нет расизму", – написал турецкий лидер.

В итоге матч все же будет доигран вечером 9 декабря с 13-й минуты. В УЕФА уже пообещали тщательно расследовать инцидент.



Фото: AP Photo/Francois Mori

"Очень ранимые"

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с Москвой 24 оценил решение тренерского штаба "Истанбула" покинуть поле в знак протеста против поведения румынского резервного арбитра.

"Я работал с Камеруном в конце 80-х, за это время мир сильно изменился. То, что раньше было нормой, сейчас непозволительно. Но если на конфликтную ситуацию была реакция игрока или члена тренерского штаба, главный тренер обязан на это реагировать в соответствии с теми нормами, которые приняты сейчас. Уводить команду с поля или нет, я не знаю, но как-то реагировать обязан точно", – считает он.

Подобное поведение должно быть наказуемо вне зависимости от того, кто его позволил во время футбольного матча, продолжает собеседник Москвы 24. Он отметил, что УЕФА очень оперативно отреагировала на эпизод, организовав перенос матча, не став засчитывать "Истанбулу" техническое поражение, которое было возможно, согласно регламенту европейской футбольной ассоциации.





Валерий Непомнящий футбольный тренер Те же камерунцы, например, действительно обижаются на подобное поведение. Они сами по себе очень ранимые, при этом гордые на этой почве. Но вам признаюсь, даже внутри сборной бывают различия, есть игроки с более темным, есть с более светлым цветом кожи. И те, кто посветлее, иногда позволяли себе высказываться в адрес более темнокожих футболистов. Но, скорее, в шутку, до скандалов не доходило.

Футбольный судья Игорь Федотов рассказал Москве 24, что в данной ситуации необходимо тщательно разобраться. По его мнению, необходимо понять, что дословно произнес резервный арбитр из Румынии в адрес Вебо. Вину Кольцеску можно доказать, прослушав запись судейских переговоров.

"К участникам матча нужно обращаться корректно, но никто на инструктаже нам не говорил, что если в команде есть темнокожий игрок, то его нельзя называть темнокожим или как-то еще. Никаких специальных указаний на этот счет не дают. На мой взгляд, румынский судья произнес эту фразу неосознанно. Не думаю, что он долго думал, как же его назвать. Произнес то, что первое пришло ему в голову", – предположил Федотов.





Игорь Федотов футбольный судья Если УЕФА докажет, что расизм имел место, возможно, этот румынский арбитр будет судить разве что игры местного чемпионата. На международных играх мы его, скорее всего, больше никогда не увидим.

На продолжение матча уже назначена другая бригада арбитров. Главным судьей будет нидерландец Данни Маккели, резервным – Бартош Франковски из Польши.