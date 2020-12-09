Матч Лиги чемпионов ПСЖ – "Истанбул Башакшехир" был прерван из-за расистского скандала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Матч группового этапа Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жермен и турецким клубом "Истанбул Башакшехир" оказался прерван. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что игра была остановлена на 16-й минуте из-за расистского скандала. Арбитр матча Овидиу Хацеган показал красную карточку тренеру "Истанбул Башакшехира". После этого четвертый судья оскорбил камерунского помощника главного тренера Пьера Вебо на расовой почве.

В знак протеста футболисты турецкого клуба ушли с поля. Игра была остановлена.

Позднее пресс-служба "Истанбул Башакшехир" обнародовало заявление, в котором клуб отказался от возобновления матча.

"В матче с ПСЖ наши футболисты решили не выходить на поле", – заявили в турецком клубе.

Ранее "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в матче 6 тура Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:2.