УЕФА проведет расследование случившегося во время матча ПСЖ – "Истанбул Башакшехир"

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициирует расследование инцидента, случившегося во время матча Лиги чемпионов между французским клубом Пари Сен-Жермен и турецким "Истанбул Башакшехир". Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.
Ранее матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбул Башакшехир" был прерван из-за расистского скандала. Во время одного из эпизодов помощник судьи назвал одного из игроков турецкого клуба "negru".
После случившегося последовала бурная реакция всех участников матча. Обе команды в итоге покинули поле, не доиграв встречу.
"Союз проведет тщательное расследование", – пообещали в УЕФА.
Там также сообщили, что матч будет доигран в среду, 9 декабря. При этом встречу обслужит другая бригада арбитров.
"Начало матча назначено на 18:55 по центральному времени", – отметили в пресс-службе.
Ранее матч Швейцарии и Украины Лиги наций отменили из-за COVID-19. Встреча 6-го тура группы 4 лиги А должна была пройти во вторник в Люцерне.
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