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Спорт

17:52

Матч Швейцарии и Украины Лиги наций отменили из-за COVID-19

спорт

Фото: ТАСС/Carlos Sanchez Martinez/Zuma

Матч сборных Украины и Швейцарии по футболу отменили из-за вспышки коронавируса в составе команды Андрея Шевченко. Об этом сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

"Встреча 6-го тура группы 4 лиги А должна была пройти во вторник в Люцерне. УЕФА сообщил, что матч Лиги наций Швейцария – Украина не состоится", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая судьба встречи зависит от решения УЕФА.

Коронавирус обнаружили у шести игроков сборной Украины. В число заболевших входят Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Жуниор Мораес, Евгений Макаренко, Сергей Кривцов и Дмитрий Ризнык. Кроме того, коронавирусом заразился тренер по физподготовке Иван Баштовой.

Ранее коронавирус обнаружили у восьми игроков молодежной сборной России. Кроме того, COVID-19 заразились пять членов тренерского штаба. Сообщалось, что у большинства болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

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