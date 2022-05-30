Комитет ВФВ дисквалифицировал тренера "Локомотива" Воронкова на два года

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Исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировал главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова на два года. Об этом сообщил генсекретарь ВФВ Александр Яременко.

Отмечается, что Воронков не сможет выводить спортсменов на площадку. По его словам, отстранение действует только на мероприятия ВФВ.

"Но запретить ему тренировать мы не можем. <...> Он может обжаловать решение в арбитраже федерации в течение десяти дней", – приводит слова Яременко ТАСС.

Ранее главный тренер "Локомотива" Воронков назвал обезьяной кубинскую волейболистку клуба "Уралочка-НТМК". Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками. "Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.

Позже дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала исполкому организации дисквалифицировать Воронкова. В решении дисциплинарной комиссии также отмечается, что тренер отказался приносить извинения кубинской волейболистке.

