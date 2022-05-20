Калининградский "Локомотив" извинился перед экс-волейболисткой "Уралочки"

Фото: vc-lokomotiv.ru
Калининградский волейбольный клуб "Локомотив" извинился перед бывшей спортсменкой "Уралочки-НТМК" кубинкой Аиламой Монтальво за слова тренера Андрея Воронкова. Заявление опубликовано на странице официальной группы клуба в социальной сети "ВКонтакте".
В "Локомотиве" отметили, что слова тренера не преследовали цели обидеть или унизить кого-либо из спортсменов.
"Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации", – говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что в калининградском волейбольном клубе играли спортсмены из разных стран. Уточняется, что официальное извинение "Локомотив" не принес сразу после инцидента, так как ждал оценку и разбор этого момента на дисциплинарной комиссии.
Ранее главный тренер "Локомотива" Воронков назвал обезьяной кубинскую волейболистку клуба "Уралочка-НТМК". Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками. "Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.
Позже дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рекомендовала исполкому организации дисквалифицировать Воронкова на два года.
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