Калининградский "Локомотив" извинился перед экс-волейболисткой "Уралочки"

Фото: vc-lokomotiv.ru

Калининградский волейбольный клуб "Локомотив" извинился перед бывшей спортсменкой "Уралочки-НТМК" кубинкой Аиламой Монтальво за слова тренера Андрея Воронкова. Заявление опубликовано на странице официальной группы клуба в социальной сети "ВКонтакте".

В "Локомотиве" отметили, что слова тренера не преследовали цели обидеть или унизить кого-либо из спортсменов.

"Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации", – говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что в калининградском волейбольном клубе играли спортсмены из разных стран. Уточняется, что официальное извинение "Локомотив" не принес сразу после инцидента, так как ждал оценку и разбор этого момента на дисциплинарной комиссии.

Ранее главный тренер "Локомотива" Воронков назвал обезьяной кубинскую волейболистку клуба "Уралочка-НТМК". Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками. "Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.

Позже дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рекомендовала исполкому организации дисквалифицировать Воронкова на два года.

