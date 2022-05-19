Тренера Воронкова рекомендовали дисквалифицировать из-за расистского скандала

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала исполкому организации дисквалифицировать главного тренера женского волейбольного клуба "Локомотив" Андрея Воронкова на два года за расистские высказывания, сообщает ТАСС.
Речь идет о фразе, сказанной в адрес кубинской волейболистки Айламы Монтальво из клуба "Уралочка-НТМК".
"Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание исполкома ВФВ", – говорится в сообщении.
В решении дисциплинарной комиссии также отмечается, что Воронков отказался приносить извинения кубинской волейболистке.
"Несмотря на очевидность ситуации, "Локомотив" и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения "Уралочке-НТМК" и лично игроку Монтальво", – указано в сообщении.
Добавляется, что со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес Воронкова.
Скандал разгорелся во время тайм-аута финального матча чемпионата России между калининградским "Локомотивом" и "Уралочкой-НТМК". Главный тренер "железнодорожников" Андрей Воронков спросил у одной из спортсменок, почему она опять ловит "эту обезьяну", имея в виду кубинскую нападающую Айламу Монтальво, которая до этого принесла своей команде несколько очков.
Слова Воронкова вызвали общественный резонанс. Гендиректор волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Валентина Огиенко потребовала публичных извинений от тренера "Локомотива", подчеркнув, что такое поведение тянет на международный скандал.
Прокомментировал инцидент и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал Воронкова расистом и позорником, заявив, что тренера нужно "с треском выгнать из профессии".
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