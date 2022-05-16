Тренер "Уралочки" заявил, что уход кубинской спортсменки не связан с расистским скандалом

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Михаил Карполь объяснил уход кубинки Айламы Монтальво из команды. По его словам, решение спортсменки не связано с расистским скандалом, разгоревшимся ранее. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Мы были готовы к уходу Айламы. Она сказала, что хочет попробовать поиграть в другой лиге, в Европе, где климат потеплее. Ее решение не связано со скандалом. У нее было желание поиграть в еврокубках, а у нас такой возможности пока нет. Айлама посоветовалась с родственниками и решила уехать. Не исключаю, что она вернется еще. Наши двери всегда для нее открыты", – подчеркнул Карполь.
Скандал разгорелся во время тайм-аута финального матча чемпионата России между калининградским "Локомотивом" и "Уралочкой-НТМК". Главный тренер "железнодорожников" Андрей Воронков спросил у одной из спортсменок, почему она опять ловит "эту обезьяну", имея в виду кубинскую нападающую Айламу Монтальво, которая до этого принесла своей команде несколько очков.
Слова Воронкова вызвали общественный резонанс. Гендиректор волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Валентина Огиенко потребовала публичных извинений от тренера "Локомотива", подчеркнув, что такое поведение тянет на международный скандал.
Прокомментировал инцидент и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал Воронкова расистом и позорником, заявив, что тренера нужно "с треском выгнать из профессии".
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