Шведский нападающий Петтерссон покинул хоккейный клуб "Спартак"

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Нападающий Эмиль Петтерссон покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт на один сезон со спортсменом уже подписал шведский клуб "Тимро". Петтерссону 28 лет. В "Спартаке" он выступал в сезоне 2021/22. В составе команды спортсмен провел 47 матчей. За это время хоккеист отметился 13 шайбами, а также совершил 12 результативных передач.

В пресс-службе "Спартака" добавили, что столичный хоккейный клуб также покинули российские нападающие Владимир Галузин и Александр Авцин.

Ранее Боб Хартли объявил о решении уйти с должности главного тренера омского хоккейного клуба "Авангард". Он заявил, что принял решение покинуть клуб по истечению сроков еще в тот момент, когда подписывал очередной двухлетний контракт. Канадский тренер подчеркнул, что не планирует завершать карьеру, но хочет провести больше времени с семьей.