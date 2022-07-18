Новости последнего часа: суд оштрафовал Google еще на 21 млрд рублей

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Число обращений из-за отсутствия лекарств в аптеках сократилось в четыре раза. Об этом заявил Росздравнадзор.

День открытых дверей первого в России электробусного парка "Красная Пахра" в ТиНАО пройдет 23 июля. Об этом сообщил Дептранс.

Google получила в России новый оборотный штраф на 21 миллиард рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент.