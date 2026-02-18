Супружеская пара из Москвы отправилась в пешее путешествие до Владивостока. Свой путь они начали от "Нулевого километра" в столице. Главное условие заключается в том, чтобы не пользоваться транспортом.

По подсчетам пары, на путешествие уйдет около 14 месяцев. В день они планируют проходить 30–40 километров. По вечерам путешественники будут удаленно работать. Они ведут подробный видеоблог.

