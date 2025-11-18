Форма поиска по сайту

18 ноября, 22:30

Общество

Блогер прошла почти 600 километров из Москвы в Петербург

Блогер прошла почти 600 километров из Москвы в Петербург

Блогер Василина совершила одиночное пешее путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, преодолев уже почти 600 километров. Девушка вышла в путь 31 октября и планировала пройти весь маршрут за 15 дней, однако трудности вынудили ее скорректировать график.

В настоящее время Василина находится в Великом Новгороде, и до конечной точки назначения ей осталось пройти около 200 километров. Как отмечают специалисты, подобные переходы требуют серьезной физической подготовки и тщательного планирования.

