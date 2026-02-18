18 февраля, 07:15Общество
Минувшая ночь в Москве стала одной из самых морозных за эту зиму
Ночь на 18 февраля в Москве стала одной из самых морозных за эту зиму. Температура воздуха в некоторых районах столицы опускалась до минус 25, а в Подмосковье она местами подходила к 30-градусным отметкам.
В городе и области действует желтый уровень погодной опасности. Он связан с возможным образованием гололедицы и тумана. В связи с ним, в частности, видимость резко упадет местами до 200 метров. Пешеходам надо быть особенно внимательными при переходе дороги.
