Минувшая ночь в Москве стала одной из самых морозных за эту зиму

Ночь на 18 февраля в Москве стала одной из самых морозных за эту зиму. Температура воздуха в некоторых районах столицы опускалась до минус 25, а в Подмосковье она местами подходила к 30-градусным отметкам.

В городе и области действует желтый уровень погодной опасности. Он связан с возможным образованием гололедицы и тумана. В связи с ним, в частности, видимость резко упадет местами до 200 метров. Пешеходам надо быть особенно внимательными при переходе дороги.

