18 января, 21:15Общество
Сорок площадок для крещенских купаний открыты в Москве
В столице организовали 40 специально оборудованных и безопасных мест для крещенских купаний. На каждой площадке, например, у Большого Головинского пруда, есть теплые раздевалки, пункты обогрева и возможность выпить горячий чай.
Участники купаний отмечают, что, несмотря на мороз, после выхода из воды ощущается приятное тепло. Многие приходят как по религиозным соображениям, так и для закаливания.
