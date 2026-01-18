Сорок площадок для крещенских купаний открыты в Москве

В столице организовали 40 специально оборудованных и безопасных мест для крещенских купаний. На каждой площадке, например, у Большого Головинского пруда, есть теплые раздевалки, пункты обогрева и возможность выпить горячий чай.

Участники купаний отмечают, что, несмотря на мороз, после выхода из воды ощущается приятное тепло. Многие приходят как по религиозным соображениям, так и для закаливания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.