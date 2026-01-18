Форма поиска по сайту

18 января, 09:15

Общество

Морозы в Москве могут продлить сезон гриппа примерно на месяц

Морозы в Москве могут продлить сезон гриппа примерно на месяц. Вместо февраля он закончится только в конце марта, сообщила кандидат медицинских наук Ольга Сайно.

Она подчеркнула, что вирус эффективно сдерживается высоким уровнем коллективного иммунитета, который формируется благодаря своевременной вакцинации. Также для снижения риска заражения рекомендуется чаще проветривать помещения и использовать увлажнители воздуха.

Полина Брабец

