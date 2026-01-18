Морозы в Москве могут продлить сезон гриппа примерно на месяц. Вместо февраля он закончится только в конце марта, сообщила кандидат медицинских наук Ольга Сайно.

Она подчеркнула, что вирус эффективно сдерживается высоким уровнем коллективного иммунитета, который формируется благодаря своевременной вакцинации. Также для снижения риска заражения рекомендуется чаще проветривать помещения и использовать увлажнители воздуха.

