Новости часа: заявления добровольцев для участия в СВО продолжат рассматривать в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления от желающих отправиться в зону СВО. Об этом рассказал военный комиссар Максим Локтев.

Минцифры совместно с платформой "Учи.ру" запускают бесплатные курсы программирования. Об этом сообщила пресс-служба сайта.

В Сочи отмечают активное бронирование отелей на период школьных осенних каникул. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.