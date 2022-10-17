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Общество

Новости часа: заявления добровольцев для участия в СВО продолжат рассматривать в Москве

Новости часа: заявления добровольцев для участия в СВО продолжат рассматривать в Москве

"Личная территория": "соседи-вредители"

В Москве c 17 октября закрылись временные мобилизационные пункты

Комиссариат Москвы будет принимать персональные решения по заявлениям добровольцев

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-тестов для прибывающих непривитых граждан РФ

Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

Синоптики спрогнозировали сильный ветер в столице 18 октября

Новости часа: СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков

Новости часа: предложение об отмене теста на COVID-19 для приезжающих непривитых россиян

Из мобилизационного пункта в Музее Москвы начали выносить вещи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления от желающих отправиться в зону СВО. Об этом рассказал военный комиссар Максим Локтев.

Минцифры совместно с платформой "Учи.ру" запускают бесплатные курсы программирования. Об этом сообщила пресс-служба сайта.

В Сочи отмечают активное бронирование отелей на период школьных осенних каникул. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский.

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