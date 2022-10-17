Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-тестов для прибывающих непривитых граждан РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, сообщает ТАСС.

Сейчас, согласно постановлению "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", гражданин РФ должен в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию страны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Это не касается привитых в течение последних 12 месяцев и переболевших в течение полугода.

Также в проекте документа Роспотребнадзора говорится, что иностранцам и лицам без гражданства до прибытия на территорию РФ необходимо заполнить анкету пребывающего. Сейчас, помимо анкеты, им нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Кроме того, ведомство предлагает упразднить пункт постановления, предписывающий работодателям обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Предлагается организовать практику выборочного тестирования на коронавирус не только в аэропортах, но и во всех пунктах пропуска через госграницу РФ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.



Более 300 млн лабораторных исследований на коронавирус сделано в России

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