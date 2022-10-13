13 октября, 20:00Общество
"Личная территория": "что воля, что неволя"
Брат Дмитрия без его ведома продал их общую квартиру и уехал. Теперь в трехкомнатной квартире во Фрязине проживает семья с двумя детьми.
Дмитрия, прописанного в этой квартире, новые жильцы не хотят видеть, несмотря на судебное решение. К тому же, оказалось, у мужчины уголовное прошлое.
Дмитрий намерен во чтобы то ни стало заселиться в квартиру или заставить Харитоновых купить ему взамен отдельное жилье. Об этом – в программе "Личная территория".
Программа: Личная территория