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Новости

13 октября, 20:00

Общество

"Личная территория": "что воля, что неволя"

"Личная территория": "что воля, что неволя"

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Брат Дмитрия без его ведома продал их общую квартиру и уехал. Теперь в трехкомнатной квартире во Фрязине проживает семья с двумя детьми.

Дмитрия, прописанного в этой квартире, новые жильцы не хотят видеть, несмотря на судебное решение. К тому же, оказалось, у мужчины уголовное прошлое.

Дмитрий намерен во чтобы то ни стало заселиться в квартиру или заставить Харитоновых купить ему взамен отдельное жилье. Об этом – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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