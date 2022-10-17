Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе во вторник, 18 октября, из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения – с 11:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что 17 октября температура воздуха в столице не будет превышать 10 градусов. Местами пройдут дожди. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду, местами усиливаясь до 15 метров в секунду.

По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, облачная дождливая погода сохранится вплоть до 19 октября.

При этом в дневные часы температура будет колебаться в районе 9–12 градусов, но уже со второй половины недели в город придет похолодание, возможны заморозки.



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