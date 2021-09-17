Минфин России упростит возврат денег жертвам мошенников

Вернуть деньги, которые похитили мошенники, станет реально. Сейчас в 90% случаев рубли утекают безвозвратно из-за того, что нет механизма быстрого общения между полицией, банком и Центробанком.

Пока жертва напишет заявление, пока его рассмотрят, передадут в банк – эта цепочка тянется неделями. К этому времени аферисты уже снимают все средства со счетов.

Сейчас Минфин и ЦБ прорабатывают механизм быстрого реагирования и принятия решений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.