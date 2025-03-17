17 марта, 07:30Общество
В России предложили платить зарплату за выполнение домашних обязанностей
За стирку, уборку, воспитание детей и другие дела по хозяйству могут начать платить зарплату. Ее смогут получать россиянки, которые проживают вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому.
Выплата будет начисляться в течение полугода, а потом ее можно будет продлить. В каком размере она будет предоставляться и кто не сможет получать такую материальную помощь?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.