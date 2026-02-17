Гостей из Китая встретили в Шереметьево музыкальными номерами

"Китайский Новый год" отмечают в Москве. Горожан ждут красочные шоу и фестивали национальной кухни. В аэропорту Шереметьево группу туристов из Гуанчжоу встречали музыкальными номерами и подарками.

Музыкант из Пекина Чжан Ин Цзянь отметил, что в традиционных мелодиях можно услышать звуки лошади, что символизирует наступающий год. Туристы поделились впечатлениями от теплого приема в московском аэропорту.

