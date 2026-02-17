Форма поиска по сайту

17 февраля, 07:45

Общество

Ученые рекомендовали проводить в соцсетях не больше 40 минут в день

В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

Самые высокие зарплаты на удаленной работе в РФ зафиксировали у специалистов по логистике

Телезрители могут прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 10 градусов 17 февраля

Москвичей ждут трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества

Телеканал Москва 24 и "Первая Академия медиа" открыли специальную мастерскую

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно съесть блинов без вреда для здоровья

"Новости дня": москвичам напомнили о штрафах за вывешивание списков должников

Московский регион накрыл мощный снегопад с ветром до 15 метров в секунду

В соцсетях лучше проводить не больше 40 минут в день. По мнению ученых, превышение этого лимита может плохо сказаться на здоровье. Специалисты подчеркивают важность соблюдения информационной гигиены и необходимость установить регламенты использования соцсетей, особенно для подростков.

Исследование показало, что каждый восьмой россиянин считает, что детям не стоит заводить соцсети. Самым подходящим возрастом для регистрации треть жителей назвала 13–15 лет, а четверть – 16–17 лет. Женщины чаще допускают регистрацию в соцсетях в 10–12 лет, а многие мужчины выступают за полный запрет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

