Ученые рекомендовали проводить в соцсетях не больше 40 минут в день

В соцсетях лучше проводить не больше 40 минут в день. По мнению ученых, превышение этого лимита может плохо сказаться на здоровье. Специалисты подчеркивают важность соблюдения информационной гигиены и необходимость установить регламенты использования соцсетей, особенно для подростков.

Исследование показало, что каждый восьмой россиянин считает, что детям не стоит заводить соцсети. Самым подходящим возрастом для регистрации треть жителей назвала 13–15 лет, а четверть – 16–17 лет. Женщины чаще допускают регистрацию в соцсетях в 10–12 лет, а многие мужчины выступают за полный запрет.

