В Турции предложили вернуть антиковидные меры

Коронавирус вмешался в отпускной сезон. В Турции растет количество заболевших. На этой неделе число заражений увеличилось вдвое по сравнению с прошлой. Союз медиков Турции предложил властям вернуться к ограничительным мерам и ввести обязательное ношение масок.

Что будет с уже купленными путевками? Как на рост заболеваемости отреагировали отдыхающие? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

