16 февраля, 23:00

Общество

17 подушек известных брендов не прошли проверку Роскачества

17 подушек известных брендов не прошли проверку Роскачества

Требования к рекламе энергетиков ужесточатся в России с 1 марта

Штрафы за сбор грибов из Красной книги хотят ввести в Подмосковье

Стиральная машина может ударить током при отсутствии заземления

Мощные снегопады обрушатся на Москву 16 февраля

"Новости дня": правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Российская станция в Антарктиде зафиксировала самый сильный за сутки мороз на планете

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

Спасатели представили меры предосторожности из-за непогоды в Московском регионе

Пуховые подушки, которые продаются в России, опасны для здоровья. Это показало масштабное исследование Роскачества. Ни одна из подушек 17 известных брендов не прошла проверку. Наполнители вызывают аллергию, а качество часто не соответствует заявленному.

Вместо гусиного пуха внутри часто оказывается утиное перо и синтетические примеси. В подушках 12 марок наполнитель был плохо очищен, а у 16 содержание пыли превысило норму. Подушка может быть источником для развития клещей домашней пыли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

