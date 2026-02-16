17 подушек известных брендов не прошли проверку Роскачества

Пуховые подушки, которые продаются в России, опасны для здоровья. Это показало масштабное исследование Роскачества. Ни одна из подушек 17 известных брендов не прошла проверку. Наполнители вызывают аллергию, а качество часто не соответствует заявленному.

Вместо гусиного пуха внутри часто оказывается утиное перо и синтетические примеси. В подушках 12 марок наполнитель был плохо очищен, а у 16 содержание пыли превысило норму. Подушка может быть источником для развития клещей домашней пыли.

