Требования к рекламе энергетиков ужесточатся в России с 1 марта. Все видеоролики, баннеры и объявления должны будут сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного употребления.

Реклама больше не должна быть ориентирована на подростков и создавать впечатление, что напитки способствуют спортивным достижениям или повышают социальный статус. Чрезмерное употребление энергетиков может вызывать бессонницу, стресс, проблемы с сердцем и почками.

