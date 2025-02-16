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16 февраля, 10:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусный и полезный вишневый сок

Нутрициолог рассказала, как выбрать вкусный и полезный вишневый сок

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Нутрициолог Алла Макарова рассказала, на что обратить внимание при покупке вишневого сока. По ее словам, такой напиток выпускают в виде нектара, где фруктовая доля составляет 25-50%, и непосредственно сока – с 80%.

Кроме того, качественный вишневый сок представляет собой непрозрачную жидкость без примесей и осадка насыщенного красного, бордового или вишневого цвета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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