16 января, 14:30Общество
Wildberries проведет проверку по поводу продажи потенциально опасных капель
В компании Wildberries заявили, что начали внутреннюю проверку по поводу продажи потенциально опасных капель. У продавцов запросили декларации соответствия.
Часть карточек товаров временно скрыли, в том числе это делали сами продавцы. На данный момент специалисты изучают информацию о каплях. Если проверка покажет, что были какие-то нарушения со стороны продающих на платформе, будут приняты меры.
