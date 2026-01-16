Wildberries проведет проверку по поводу продажи потенциально опасных капель

В компании Wildberries заявили, что начали внутреннюю проверку по поводу продажи потенциально опасных капель. У продавцов запросили декларации соответствия.

Часть карточек товаров временно скрыли, в том числе это делали сами продавцы. На данный момент специалисты изучают информацию о каплях. Если проверка покажет, что были какие-то нарушения со стороны продающих на платформе, будут приняты меры.

