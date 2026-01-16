16 января, 07:30Общество
Эксперты заявили, что офисным сотрудникам нужно отдыхать больше работающих физически
Эксперты Сеченовского университета утверждают, что офисным сотрудникам нужно больше времени для восстановления, чем работникам физического труда. Тем, кто активно занимается умственной деятельностью, рекомендуют отдыхать от 2 до 3 часов в день. Гражданам, которые работают физически, достаточно 1–2 часов.
Больше всего времени на отдых, утверждают врачи, требуется руководителям или людям, которые решают сверхсложные задачи. В периоды чрезмерной активности им необходимо расслабляться от 3 до 4 часов в день.
