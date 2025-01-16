16 января, 17:45Общество
Врач рассказала, откуда возникает внезапная аллергия на продукты
В телеграм-каналах распространилась новость о том, что манго из магазина могло стать причиной смерти вьетнамского рабочего в Москве. Мужчина съел фрукт во время обеда, а после начал задыхаться. Среди возможных причин – аллергическая реакция. При жизни в этом случае у человека аллергии не было.
Аллерголог Ирина Ярцева рассказала, откуда может возникнуть внезапная аллергия на продукты и может ли это привести к летальному исходу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.