Врач рассказала, откуда возникает внезапная аллергия на продукты

В телеграм-каналах распространилась новость о том, что манго из магазина могло стать причиной смерти вьетнамского рабочего в Москве. Мужчина съел фрукт во время обеда, а после начал задыхаться. Среди возможных причин – аллергическая реакция. При жизни в этом случае у человека аллергии не было.

Аллерголог Ирина Ярцева рассказала, откуда может возникнуть внезапная аллергия на продукты и может ли это привести к летальному исходу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.