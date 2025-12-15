Форма поиска по сайту

15 декабря, 22:15

Общество

В Москве открылся новый центр практической подготовки для машиностроения

Получение льготной ипотеки может стать проще для пострадавших от мошенников

"Новости дня": поезда МЦД-1 временно ходят по другому расписанию

"Московский патруль": эксперты обсудили усиление контроля за хоррор-квестами

"Московский патруль": в Госдуме предложили запретить алкогольные конфеты детям

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 декабря

"Миллион вопросов": депутат Мосгордумы рассказал о правах жителей в сфере ЖКХ

Телеканал Москва 24 присоединился к акции "Добрая елка"

"Вопрос спорный": стоит ли запрещать детям компьютерные игры

В России могут ввести уголовную ответственность за поддельные медсправки

Новый центр практической подготовки для машиностроения открылся в столице. На площадке "Технополиса "Москва" будут ежегодно готовить свыше 1,5 тысячи токарей, операторов станков и других востребованных специалистов.

Освоить профессию им помогут опытные мастера-наставники. Меньше чем за три года студенты смогут получить мультиквалификацию и высокий разряд. На площадке оборудованы 5 мастерских и 3 лаборатории.

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

