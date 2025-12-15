В Москве открылся новый центр практической подготовки для машиностроения

Новый центр практической подготовки для машиностроения открылся в столице. На площадке "Технополиса "Москва" будут ежегодно готовить свыше 1,5 тысячи токарей, операторов станков и других востребованных специалистов.

Освоить профессию им помогут опытные мастера-наставники. Меньше чем за три года студенты смогут получить мультиквалификацию и высокий разряд. На площадке оборудованы 5 мастерских и 3 лаборатории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.